Кириенко провел мастер-класс для «Лидеров России»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в четверг, 14 марта, провел мастер-класс для финалистов конкурса «Лидеры России», в ходе которого назвал наиболее важные качества эффективного руководителя. По его словам, решение — предмет производства управленца.

«Это, на мой взгляд, важная характеристика управленца», — сказал Кириенко.

Иногда у очень квалифицированных руководителей есть проблема — «они не любят принимать решения», продолжил он. Например, есть станочник, который замечательно знает токарный станок, но ни одной детали за смену не делает. Если так случается, значит, станочник не нужен.

«Если управленец не принимает решения, он не нужен», — объяснил Кириенко.

Руководители принимают решения «с учетом дефицита времени и информации». Однако нужно помнить, что «100 процентных гарантий правильности принятых решений нет», резюмировал представитель администрации президента РФ.