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11:26   14 Марта 2019
Россия

Жильцов 50 домов расселяют по программе московской реновации

Жильцов 50 домов расселяют по программе московской реновации

Департамент градостроительной политики Москвы в четверг, 14 марта, сообщил, что жильцов 50 домов в семи столичных округах расселяют по программе реновации. Люди переезжают в 33 новостройки. По информации ведомства, до конца 2019 года власти Москвы планируют переселить еще 50 домов.

Московскую программу реновации жилья утвердили в 2017 году. Расселят свыше пяти тысячи домов, в которых проживают более миллиона москвичей. Новые дома строят за счет города. В департаменте уточнили, что по программе реновации строят 98 домов примерной площадью 1,2 миллиона квадратных метров, а 40 домов уже ввели в эксплуатацию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #реновация

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