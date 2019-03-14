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11:28   14 Марта 2019
Россия

Госдума приняла закон против лидеров ОПГ

Госдума приняла закон против лидеров ОПГ

Государственная дума приняла закон об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ). Поправки в текущее законодательство инициировал президент России Владимир Путин.

За создание и лидерство в ОПГ предполагается тюремный срок от 12 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Участие в собраниях организаторов будет караться сроком от 12 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей. 

Согласно законопроекту, главарь ОПГ за совершенные им преступления получит срок от 15 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Отдельный вид наказания предусмотрен за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Сам факт лидерства уже предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

Условного осуждения по законопроекту нет. При этом лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранителями от уголовной ответственности освобождается.

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума #законопроект #опг

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