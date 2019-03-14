США готовы признать израильскими Голаны, но не желают думать о российском Крыме

В США опять собрались перекраивать Ближний Восток. На сей раз руками дипломатов. Сенатор Линдси Грэм от Южной Каролины заявил, что Голанские высоты должны официально стать Израилем. Его не смущает резолюция Совбеза ООН о выводе израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных по итогам Шестидневной войны в 1967 году.

Поведение американцев на Ближнем Востоке сродни слону, который красуется на гербе республиканцев. Хрупкий мир региона трещит от грубых действий мирового жандарма. Президент США Дональд Трамп чуть больше года назад признал Иерусалим столицей Израиля. Спорное решение поддержала только Гватемала, Вануату и частично Парагвай. Для Иерусалима новый статус обернулся беспорядками. День открытия посольства США в городе великого царя в даже западные СМИ окрестили «кровавым понедельником». В Секторе Газа израильские солдаты открыли огонь по палестинцам, вышедшим на акцию протеста. Погибли 58 человек.

Спустился с высот

Идею расширить Израиль документально сенатор Грэм привез со Святой земли, где в понедельник, 11 марта, встречался с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Политики вместе посетили Голанские высоты, спорную территорию между Израилем и Сирией.

«С моим хорошим другом, сенатором Линдси Грэмом, посетили сегодня Голанские высоты. Область всегда будет частью Израиля. Это важно, что мировое сообщество, особенно наш хороший друг США, признает и принимает этот факт», — написал Нетаньяху в Твиттере.

With my good friend, Senator @LindseyGrahamSC, today in the Golan Heights. The Golan Heights will always be part of Israel. It is important that the international community, especially our great friend the United States, recognizes this fact and accepts it. pic.twitter.com/joXEB9URX7 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 11, 2019

Через два дня, 13 марта, Госдеп США в ежегодном докладе по правам человека назвал Голанские высоты областью, которую контролирует Иерусалим. Обычно в таких случаях спорные территории называют «оккупированными». Такая формулировка значится в резолюции Совбеза ООН о выводе израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных по итогам Шестидневной войны в 1967 году. Документ верифицирован в 1973 году, в том числе и голосами Штатов.

Борьба за Голанские высоты

Голанские высоты в составе независимой Сирии появились в январе 1944 года, еще до открытия второго фронта в Европе. Через полтора года закончилась Вторая Мировая война. Вскоре на картах, благодаря ООН и неожиданной поддержке Иосифа Сталина, появился Израиль.

А через год сразу семь арабских государств — Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Йемен, британский протекторат Эмират Трансиордания и Сирия напали на юное государство. В Израиле события тех дней называют Войной за независимость.

В 1949 году Сирия и Израиль подписали Соглашение о перемирии. В 1967 году Иерусалим за сутки тяжелых боев занял Голанские высоты. В 1973 году во время Войны Судного дня году Дамаск пытался вернуть контроль над регионом, но безрезультатно. Со следующего года сирийская провинция Эль-Кунейтра на Голанских высотах находилась в нейтральной демилитаризованной зоне, которую контролировали силы ООН.

Одноименный административный центр региона превратился в руины. Город-призрак сирийским властям послужил иллюстрацией «беспрецедентного терроризма и жестокости» Израиля, как утверждал американский историк Дэниэль Пайпс. Представитель генсека ООН Нильс-Горан Гюссинг, посетив Эль-Кунейтру, пришел к выводу, что ответственность за разрушения в значительной степени лежит на израильтянах.

В конце 70-х Израиль представил гражданство сирийцам, живущим в регионе, а в 1981 году официально аннексировал Голанские высоты, подписав соответствующий акт. Мировое сообщество документ юридически не признало.

В наши дни, с 2011 по 2018 годы, Эль-Кунейтра стала временным прибежищем повстанцев и моджахедов. Лишь летом прошлого года армия Сирии вытеснила большинство боевиков.

В 2019 году небольшую часть Голанских высот контролируется сирийское правительство. Территории кроме «серой зоны» контролируются Израилем. Границы отмечены забором.

Вопрос тонкой дипломатии

Экс-депутат Кнессета (парламента — прим. ред.) Израиля, посол Израиля в Белоруссии в 2011-2015 годах Йосеф Шагал объяснил «Политике Сегодня», что в Израиле вопрос о принадлежности Голан не обсуждается. Решение по региону принял Кнессет.

«Израильское присутствие на Голанских высотах зафиксировано официально на основании решения Кнессета. Нам было бы приятно и радостно, если бы мировое сообщество официально признало эти территории израильскими. Де-факто отношение Голан признали еще после Войны Судного дня 1973 года», — пояснил дипломат.

Шагал добавил, что статус временно оккупированных территорий уместен по отношению к Газе и западному берегу реки Иордан (оба региона - частично-признанное государство Палестина - прим. ред), а не к Голанам. Впрочем, признание международного сообщества Тель-Авиву не помешает. Собеседник агентства рассчитывает не только на поддержку США, но не соседей.

«Что касается признания региона, то было бы здорово, если бы ведущие государства мира, в том числе США, официально признали Голанские высоты израильскими землями. Это послужило бы примером для других стран. Я думаю, шансы хорошие, отношение однозначно позитивное. Что касается реакции соседей Израиля, то они традиционно против того, что идет на пользу нашему государству. Мы к этому привыкли, мы с этим живем», — рассказал политик.

Голаны — израильские, а Крым?

США признают Голанские высоты израильской территорией в обход решений Совбеза ООН, но законодательно пытаются запретить считать Крым российским. Тель-Авив в этом плане последовательней.

Голосование в ООН о статусе Крыма и неделимости Украины представители Израиля в марте 2014 года прогуляли. Как объяснили позже в МИД страны, тогда в министерстве проходила забастовка и все зарубежные представительства отказывались работать. Сам Шагал не сомневается, чей Крым, но сказать этого публично не может. Объясняет, что это «тонкая дипломатия».

«Есть вещи, которые мы понимаем, но признать не можем. Думаю, что вопрос о Крыме примерно из этой же серии», — рассуждает эксперт.

«Россия и Израиль поддерживают хорошие отношения. Сотрудничество стран во время сирийской компании показало, что конструктивное сотрудничество налаживается когда об этом меньше пишут и больше делают. Отношение Израиля по крымскому вопросу не показатель отношений между Государством Израиль и Российской Федерацией», — подчеркнул Шагал.

МИД РФ, по данным «Политики Сегодня», обозначит позицию по заявлению Грэма о Голанских высотах в пятницу, 15 марта.