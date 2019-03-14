СК возбудил дело о реабилитации нацизма против главы института Нацпамяти Украины

Следственный комитет подозревает главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в реабилитации нацизма, против него заведено уголовное дело. Информация опубликована на официальном сайте СК РФ.

Следствие считает, что Вятрович систематически отрицал факты, доказанные Международным трибуналом, судившим военных преступников европейских стран оси. При этом управленец пользовался служебным положением главы органа, реализующего государственную политику восстановления и сохранения национальной памяти украинцев. СК считает, что Владимир Вятрович не признает принадлежность украинских националистов времен Второй мировой войны к войскам СС и игнорирует их преступления против мирного населения.

В заявлении Следственного комитета отмечается, что непризнание фактов, доказанных в процессе Международного военного трибунала и героизация нацистских преступников «не останется без должного внимания», а оправдывающие коллаборационизм украинских националистов с вермахтом и СС будут наказаны. СК подчеркивает, что такие действия со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов, вызывают недоумение.

Ранее Институт национальной памяти Польши оправдал действия военного преступника Ромуальда Райса — польского националиста и антикоммуниста, устроившего акт геноцида белорусских крестьян восточной Польши. По мнению специалистов института, поджег деревень белорусов и жестокое убийство 79 человек на религиозной и национальной почве «носили политический характер и были связаны с поддержкой местными жителями коммунистического режима».