Депутаты предложили поправку к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям

Депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Неверовым предложили внести поправку о единой методике расчета прожиточного минимума к проекту закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам.

Как сообщила пресс-служба фракции, первый замруководителя фракции Андрей Исаев отметил, что речь идет о социально защитной поправке, чтобы защитить людей от манипуляций при расчете надбавок. Об этом и говорил президент РФ Владимир Путина в своем послании, добавил он.

Единороссы предложили поправку к законопроекту, прошедшему первое чтение. Предполагается, что в третьем чтении его примут на будущей неделе.

Проект предлагает установить соцдоплату в размере, необходимом для доведения денежного обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в его регионе, и только после - индексировать пенсии и ежемесячные выплаты.