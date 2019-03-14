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11:31   14 Марта 2019
Россия

Депутаты предложили поправку к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям

Депутаты предложили поправку к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям

Депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Неверовым предложили внести поправку о единой методике расчета прожиточного минимума к проекту закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам.

Как сообщила пресс-служба фракции, первый замруководителя фракции Андрей Исаев отметил, что речь идет о социально защитной поправке, чтобы защитить людей от манипуляций при расчете надбавок. Об этом и говорил президент РФ Владимир Путина в своем послании, добавил он.

Единороссы предложили поправку к законопроекту, прошедшему первое чтение. Предполагается, что в третьем чтении его примут на будущей неделе.

Проект предлагает установить соцдоплату в размере, необходимом для доведения денежного обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в его регионе, и только после - индексировать пенсии и ежемесячные выплаты.

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Автор: Ольга Шпакова
#закон #единая россия #поправка #прожиточный минимум пенсионера

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