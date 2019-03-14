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11:32   14 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Учитывая потенциал ВМФ России, «москитный флот» Украины абсолютно бесполезен, в эфире канала «UA: Крым» заявил экс-главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук. Украинский военный отметил, что «москитный флот» в виде речных артиллерийских катеров, который Киев демонстрирует в последние годы, имеет «практически нулевую» эффективность с точки зрения противодействия воздушным атакам.

Вице-адмирал Украины также заметил, что властям страны стоит «быть реалистами». В 2014 году ВМС страны не имели противокорабельных ракет, тогда как и Россия обладала устаревшими носителями такого вооружения, добавил Гайдук.

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

«Но через четыре года Российская Федерация наполнила Черноморский флот и подводными лодками, и надводными кораблями, и авиацией, которые способны нести крылатые ракеты”, – подчеркнул военный.

Киев неоднократно сообщал о намерении создать «москитные силы», которые должны стать ударным потенциалом для флота. 

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Автор: Алла Ларионова
#украина #вмсу #москитные войска

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