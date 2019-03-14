КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека

Китай сделал США представление после публикации Госдепом доклада о правах человека, где критикуется Пекин. Во внешнеполитическом ведомстве КНР отметили, что документ выдержан в духе «идеологических предубеждений».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя китайского МИД Лу Кана. По его словам, Китай уделяет значительное внимание защите прав человека. С начала политики реформ и открытости по этому вопросу достигнут большой прогресс, отметил дипломат.

«Граждане КНР и международное сообщество являются свидетелями этому», — заявил Лу Кан.

Он также указал на «идеологические предубеждения» в докладе Соединенных Штатов. Он содержит безосновательные обвинения и игнорирует факты. Лу Кан выразил надежду, что Вашингтон откажется от «мышления времен Холодной войны» и увидят прогресс по защите прав в Китае.

Накануне Госдепартамент обнародовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире за 2018 год. В нем критикуется Россия, Украина, Иран и Китай.