Прокуратура США начала расследование сделок по продаже данных пользователей Facebook

Власти США начали уголовное расследование сделок по продаже личной информации пользователей компанией Facebook Inc другим организациям, пишет газета The New York Times.

Представитель Facebook рассказал изданию, что компания дала публичные показания и ответила на вопросы.

Сообщается также, что коллегия присяжных запросила информацию у двух компаний-производителей смартфонов о подобных сделках. Известно, что обе организации вступали в партнерские отношения с Facebook и получили широкий доступ к приватным данным миллионов пользователей.

Как пишет газета, обе компании находились среди 150 других, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony. Все организации заключали договор об обмене данными с Facebook. Компании по соглашению могли видеть друзей пользователя, контакты и другую информацию, иногда без согласия пользователей.

Расследование в отношении Facebook началось в марте 2018 года, когда появилась информация о получении консалтинговой фирмой Cambridge Analytica данных 87 миллионов человек. Эту информацию, возможно, использовали в ходе президентской компании в США в 2016 году и на референдуме по выходу Великобритании из Евросоюза.