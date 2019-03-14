«Победа» отказалась от международных рейсов из Петербурга

Авиакомпания «Победа» прекратила переговоры с погранслужбой аэропорта Пулково о возобновлении международных перевозок из Петербурга. В марте состоятся последние рейсы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В январе компания-лоукостер сообщила, что с 31 марта закроет международные рейсы из Санкт-Петербурга из-за регулярных задержек рейсов сотрудниками пограничной службы ФСБ из-за досмотра лайнеров.

Ведомство подчеркнуло, что проведение досмотров проходит на законном основании и исключений в этом вопросе быть не может.

Как сообщили в «Победе» изданию, освобожденные провозные емкости запланированы для летней региональной программы полетов. Международные рейсы могут возобновить, только если авиакомпании дадут финансовые гарантии исключения задержек этих рейсов.

Согласно информации «Воздушные ворота Северной столицы» за прошлый год «Победа» обеспечила 6,6 процента от общего пассажиропотока аэропорта, перевезя 1,2 миллиона человек. Из них 203 тысяч пассажиров воспользовались международными рейсами компании.