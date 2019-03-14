Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против главы института Нацпамяти Украины

СК возбудил дело о реабилитации нацизма против главы института Нацпамяти Украины

 Депутаты предложили поправку к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям

Депутаты предложили поправку к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям
Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

 Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон
КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека

КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека

 Прокуратура США начала расследование сделок по продаже данных пользователей Facebook

Прокуратура США начала расследование сделок по продаже данных пользователей Facebook
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против главы института Нацпамяти Украины

СК возбудил дело о реабилитации нацизма против главы института Нацпамяти Украины

 Депутаты предложили поправку к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям

Депутаты предложили поправку к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям
Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

 Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон
КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека

КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека

 Прокуратура США начала расследование сделок по продаже данных пользователей Facebook

Прокуратура США начала расследование сделок по продаже данных пользователей Facebook
10:57   14 Марта 2019
Россия

«Победа» отказалась от международных рейсов из Петербурга

«Победа» отказалась от международных рейсов из Петербурга

Авиакомпания «Победа» прекратила переговоры с погранслужбой аэропорта Пулково о возобновлении международных перевозок из Петербурга. В марте состоятся последние рейсы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В январе компания-лоукостер сообщила, что с 31 марта закроет международные рейсы из Санкт-Петербурга из-за регулярных задержек рейсов сотрудниками пограничной службы ФСБ из-за досмотра лайнеров.

Ведомство подчеркнуло, что проведение досмотров проходит на законном основании и исключений в этом вопросе быть не может.

Как сообщили в «Победе» изданию, освобожденные провозные емкости запланированы для летней региональной программы полетов. Международные рейсы могут возобновить, только если авиакомпании дадут финансовые гарантии исключения задержек этих рейсов.

Согласно информации «Воздушные ворота Северной столицы» за прошлый год «Победа» обеспечила 6,6 процента от общего пассажиропотока аэропорта, перевезя 1,2 миллиона человек. Из них 203 тысяч пассажиров воспользовались международными рейсами компании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#петербург #пулково #победа #международные рейсы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...