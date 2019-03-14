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10:52   14 Марта 2019
Россия

Власти РФ хотят привлечь в страну до 10 миллионов новых граждан к 2025 году

Власти РФ хотят привлечь в страну до 10 миллионов новых граждан к 2025 году

Российские власти сформировали рабочую группу по реализации новой концепции государственной миграционной политики на ближайшие шесть лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Президент России Владимир Путин в ходе последнего послания Федеральному собранию заявил, что основная задача, стоящая перед государством в настоящее время, заключается в том, чтобы создать необходимые условия для переселения в страну соотечественников. Работа в данном направлении ведется весьма активно.

Власти РФ хотят привлечь в страну до 10 миллионов новых граждан к 2025 году

В силу вступит закон «О гражданстве», который позволит не регистрироваться по месту жительства тем, кто намерен получить гражданство Российской Федерации. Также власти разработают законы, связанные с вопросами гражданства и разрешения на работу в органах госслужбы гражданам Украины, уже получившим российский паспорт.

В начале этого года в Госдуме приняли в первом чтении проект закона, который должен помочь в решении проблем граждан России, направивших в посольство Украины заявление об отказе от имеющегося у них украинского гражданства, а также желающих поступить на муниципальную службу или государственную службу в РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #гражданство

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