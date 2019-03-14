Мандат депутата Госдумы от КПРФ Алферова могут передать Грудинину

Мандат ушедшего из жизни депутата Госдумы от КПРФ, нобелевского лауреата Жореса Алферова, вероятнее всего, передадут гендиректору «Совхоза им. Ленина» Павлу Грудинину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве партии. Отмечается, что официальное решение КПРФ примет в скором времени.

«Есть несколько кандидатур, и очень вероятно, что это может оказаться кандидатура Грудинина», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, кроме Грудинина рассматриваются еще три претендента на мандат, в том числе глава юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.

При досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по списку, партия должна в течение двух недель с момента принятия ГД постановления о прекращении полномочий представить в Центризбирком кандидатуру. Если это не произойдет, то ЦИК сама передаст мандат следующему кандидату по списку.

Грудинин — кандидат в президенты РФ от КПРФ на выборах в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании Центризбирком установил, что у политика в 2016-2017 годах было 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть оставались открытыми на декабрь 2017 года.

В феврале 2019 года совет депутатов Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.