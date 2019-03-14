Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против главы института Нацпамяти Украины

СК возбудил дело о реабилитации нацизма против главы института Нацпамяти Украины

 Депутаты предложили поправку к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям

Депутаты предложили поправку к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям
Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

 Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон
КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека

КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека

 Прокуратура США начала расследование сделок по продаже данных пользователей Facebook

Прокуратура США начала расследование сделок по продаже данных пользователей Facebook
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против главы института Нацпамяти Украины

СК возбудил дело о реабилитации нацизма против главы института Нацпамяти Украины

 Депутаты предложили поправку к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям

Депутаты предложили поправку к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям
Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

 Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон
КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека

КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека

 Прокуратура США начала расследование сделок по продаже данных пользователей Facebook

Прокуратура США начала расследование сделок по продаже данных пользователей Facebook
10:37   14 Марта 2019
Россия

Мандат депутата Госдумы от КПРФ Алферова могут передать Грудинину

Мандат депутата Госдумы от КПРФ Алферова могут передать Грудинину

Мандат ушедшего из жизни депутата Госдумы от КПРФ, нобелевского лауреата Жореса Алферова, вероятнее всего, передадут гендиректору «Совхоза им. Ленина» Павлу Грудинину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве партии. Отмечается, что официальное решение КПРФ примет в скором времени.

«Есть несколько кандидатур, и очень вероятно, что это может оказаться кандидатура Грудинина», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, кроме Грудинина рассматриваются еще три претендента на мандат, в том числе глава юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.

При досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по списку, партия должна в течение двух недель с момента принятия ГД постановления о прекращении полномочий представить в Центризбирком кандидатуру. Если это не произойдет, то ЦИК сама передаст мандат следующему кандидату по списку.

Грудинин — кандидат в президенты РФ от КПРФ на выборах в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании Центризбирком установил, что у политика в 2016-2017 годах было 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть оставались открытыми на декабрь 2017 года.

В феврале 2019 года совет депутатов Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#госдума #кпрф #мандат #грудинин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...