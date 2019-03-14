Рейтинг президента Южной Кореи упал после неудачного саммита США-КНДР

Популярность южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина снизилась до максимально низкого уровня с момента его прихода к власти в 2017 году. Исследование на тему провело агентство Realmeter.

По данным опроса, рейтинг президента Республики Корея упал до 45%. Одной из причин Realmeter считает рост сомнений населения страны по поводу ядерного разоружения Северной Кореи.

В прошлом месяце во Вьетнаме состоялась встреча американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров выяснилось, что Вашингтон не собирается снимать санкции с Пхеньяна. В связи с этим северокорейское руководство может снова начать ядерные испытания. Политики разошлись, не подтвердив договоренностей.

Мун Чжэ Ин три раза виделся с Ким Чен Ыном, даже побывал в Пхеньяне. Однако ядерное разоружение приостановилось из-за нежелания США отказываться от санкций. Эти ограничения не дают развиваться межкорейскому экономическому сотрудничеству.