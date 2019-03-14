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10:10   14 Марта 2019
Россия

Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 40 тысяч

Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 40 тысяч

Более 40 тысяч самозанятных граждан РФ зарегистрировались в соответствующем приложении, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

Проект заработал с 1 января 2019 года в Москве и Подмосковье, Тарарстане и Калужской области. Благодаря новому налоговому режиму предприниматели, чей доход составляет не более 200 тысяч рублей в год, могут установить приложение «Мой налог» и платить 4% налога при работе с физическими лицами, и 6% — при сотрудничестве с компаниями.

Цель такого режима — обозначить самозанятых граждан. Их, по разным оценкам, в стране около 10 миллионов человек. Представитель ФНС Борис Беляков ранее рассказал, что первый самозанятый зарегистрировался в первые минуты Нового года.

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Автор: Павел Никифоров
#налоги #фнс #самозанятые

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