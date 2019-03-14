Медведев согласовал строительство высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода

Кабмин РФ одобрил начало строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в стране. Проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода поддержал курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов, после чего его одобрил глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на ряд источников.

Доклад направили президенту России Владимиру Путину.

Ранее председатель российского правительства пообещал строителям ВСМ налоговые льготы, а также согласовал внесение проекта в магистральный план развития инфраструктуры.

Проект ВСМ в направлении Казани раскритиковал в декабре министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, поставлять грузы в в Китай можно и по действующей железной дороге или морским путем. Он также уверен, что пассажирам такой вид сообщения будет невыгоден.

Как сообщалось в январе, решение о строительстве первого участка высокоскоростной магистрали Москва-Казань могут принять в ближайшие два месяца.