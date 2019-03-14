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10:06   14 Марта 2019
Россия

Половину рельсов уложили на железнодорожной части Крымского моста

Половину рельсов уложили на железнодорожной части Крымского моста

Строители железной дороги на Крымском мосту проложили рельсы до середины участка. Общая протяженность дороги из Тамани в Крым составляет 19 километров.

Укладку рельсов на оставшейся части моста через Керченский пролив планируется закончить в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрата Турсунбекова.

«Мы приближаемся к территориальному экватору транспортного перехода, железнодорожного моста, к объему 50%», — отметил он.

Турсунбеков уточнил, что строители уложили 9,5 километров рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Полностью для поездов она откроется к декабрю. Для строительства конструкции в общей сложности используют около пяти тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал.

По словам строителей, рельсы укладываются по технологии «бархатного пути». Это специальная система, которая позволяет заметно уменьшить шум и плавность хода поездов, а также увеличить срок эксплуатации железной дороги.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту торжественно открылось 15 мая. С момента запуска по мосту проехало около 4,5 миллионов автомобилей.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #крымский мост #железная дорога

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