Половину рельсов уложили на железнодорожной части Крымского моста

Строители железной дороги на Крымском мосту проложили рельсы до середины участка. Общая протяженность дороги из Тамани в Крым составляет 19 километров.

Укладку рельсов на оставшейся части моста через Керченский пролив планируется закончить в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрата Турсунбекова.

«Мы приближаемся к территориальному экватору транспортного перехода, железнодорожного моста, к объему 50%», — отметил он.

Турсунбеков уточнил, что строители уложили 9,5 километров рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Полностью для поездов она откроется к декабрю. Для строительства конструкции в общей сложности используют около пяти тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал.

По словам строителей, рельсы укладываются по технологии «бархатного пути». Это специальная система, которая позволяет заметно уменьшить шум и плавность хода поездов, а также увеличить срок эксплуатации железной дороги.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту торжественно открылось 15 мая. С момента запуска по мосту проехало около 4,5 миллионов автомобилей.