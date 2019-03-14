Минприроды оценило запасы нефти в РФ в 40 триллионов рублей

Министерство природных ресурсов России оценило запасы нефти в стране на 40 триллионов рублей, а природного газа — в 11 триллионов.

Оценка дана на конец 2017 года. Каждые 12 месяцев она будет обновляться.

Минприроды оценило и другие полезные ископаемые. Так, коксующийся уголь оценен в два триллиона рублей, железная руда — в чуть более 800 миллиардов, алмазы и золото — в 500 миллиардов. Общая стоимость всех ресурсов за 2017 год составила 55,2 триллиона рублей, что составляет 60% ВВП.