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Половину рельсов уложили на железнодорожной части Крымского моста

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

 Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов
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9:48   14 Марта 2019
Россия

Минприроды оценило запасы нефти в РФ в 40 триллионов рублей

Минприроды оценило запасы нефти в РФ в 40 триллионов рублей

Министерство природных ресурсов России оценило запасы нефти в стране на 40 триллионов рублей, а природного газа — в 11 триллионов.

Оценка дана на конец 2017 года. Каждые 12 месяцев она будет обновляться.

Минприроды оценило и другие полезные ископаемые. Так, коксующийся уголь оценен в два триллиона рублей, железная руда — в чуть более 800 миллиардов, алмазы и золото — в 500 миллиардов. Общая стоимость всех ресурсов за 2017 год составила 55,2 триллиона рублей, что составляет 60% ВВП.

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Автор: Павел Никифоров
#нефть #минприроды

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