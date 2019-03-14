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9:43   14 Марта 2019
Россия

Избивший учительницу осетинский депутат сложил полномочия

Избивший учительницу осетинский депутат сложил полномочия

Депутат из Северной Осетии Василий Гогичаев сложил мандат после обвинений в избиении учительницы школы № 4 Ардонского района. При этом он утверждает, что не нападал на женщину.

Об этом Гогичаев заявил в видеообращении, которое опубликовано на сайте «ОсНова».

«Несмотря на то что я прав, считаю нужным сложить полномочия, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и «Патриотов России», — отметил депутат.

Гогичаев также заявил, что местные власти организовали на него травлю. По его словам, ситуация связана с «незаслуженным» обвинением в краже денег, адресованном его племяннице-инвалиду.

Накануне стало известно, что родители и сотрудники одной школ в городе Ардон в Северной Осетии обратились в полицию с жалобой на местного депутата. Сообщалось, что мужчина ворвался на урок и напал на учительницу начальных классов Мадину Созиеву. 

По данным СМИ, это не первый такой случай: в минувшем году Гогичаев избил другую учительницу.

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Автор: Арсений Аскольский
#избиение #депутат #северная осетия #гогичаев

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