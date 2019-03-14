Сжигавшие верблюдов шаманы заплатили штраф в три тысячи рублей

Ангарская религиозная организация шаманов «Вечно Синее Небо», которая в январе провела обряд с сожжением пяти верблюдов, выплатила штраф размером в три тысячи рублей.

Такую сумму Россельхознадзор взыскал за отсутствие ветеринарных документов при перевозе животных из Бурятии в Иркутскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя организации Артура Цыбикова.

«Штраф, в тысячи рублей, который нам выставил Россельхознадзор, мы оплатили», — заявил шаман.

По его словам, верблюды привезены из Бурятии без согласования с ветеринарной службой. Цыбиков объяснил, что она должна была взять анализы у животных и убедиться, что те не инфицированы. Только после этого ветслужба должна была выдать разрешение на транспортировку.

Однако верблюды нужны были шаманам в экстренном порядке, поэтому их вывезли в Иркутскую область без предупреждения.

Ранее полиция Ангарска не стала возбуждать уголовное дело за жестокое обращение с животными по факту ритуального сожжения верблюдов. Правоохранители не нашли в действиях шаманов состава преступления, так как животных перед сожжением умертвили.

Председатель думского комитетапо экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту инцидента.