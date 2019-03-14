Около 4,5 миллионов автомобилей проехали через Крымский мост с момента его запуска 10 месяцев назад. Об этом журналистам рассказал замглавы ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

Отмечается, что более 260 тысяч составили грузовики и около 50 тысяч — пассажирские автобусы. В оба направления трафик почти одинаковый.

В сутки в среднем по мосту проезжает около 15 тысяч машин. Рекорд в ФКУ зафиксировали 12 августа прошлого года, когда за 24 часа по трассе проехали более 30 тысяч автомобилей.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край. Его протяженность составляет 19 километров. Открытие состоялось 15 мая прошлого года. Церемонией возглавил президент России Владимир Путин.