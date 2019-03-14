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Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

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9:08   14 Марта 2019
Россия

Почти пять миллионов машин проехали по Крымскому мосту за 10 месяцев работы

Почти пять миллионов машин проехали по Крымскому мосту за 10 месяцев работы

Около 4,5 миллионов автомобилей проехали через Крымский мост с момента его запуска 10 месяцев назад. Об этом журналистам рассказал замглавы ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

Отмечается, что более 260 тысяч составили грузовики и около 50 тысяч — пассажирские автобусы. В оба направления трафик почти одинаковый.

В сутки в среднем по мосту проезжает около 15 тысяч машин. Рекорд в ФКУ зафиксировали 12 августа прошлого года, когда за 24 часа по трассе проехали более 30 тысяч автомобилей.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край. Его протяженность составляет 19 километров. Открытие состоялось 15 мая прошлого года. Церемонией возглавил президент России Владимир Путин.

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Автор: Павел Никифоров

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