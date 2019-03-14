Хафтар принял делегации ООН и Африканского союза в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар встретился с делегацией ООН и Африканского союза. Встреча прошла в районе Эль-Раджмах к востоку от Бенгази, пишут СМИ.

Послы заявили, что поддерживают процесс политического урегулирования кризиса в Ливии. Заместитель генсека ООН по миротворческим вопросам Розмари ДиКарло отметила, что приезд послов в страну нужен для поддержки усилий ООН в стране, проведения выборов, а также повышения безопасности и стабильности граждан Ливии.