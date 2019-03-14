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Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

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Хафтар принял делегации ООН и Африканского союза в Ливии

Хафтар принял делегации ООН и Африканского союза в Ливии

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Трамп заявил, что бывший спикер Палаты представителей мешал расследованиям
8:47   14 Марта 2019
Весь мир

Хафтар принял делегации ООН и Африканского союза в Ливии

Хафтар принял делегации ООН и Африканского союза в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар встретился с делегацией ООН и Африканского союза. Встреча прошла в районе Эль-Раджмах к востоку от Бенгази, пишут СМИ.

Послы заявили, что поддерживают процесс политического урегулирования кризиса в Ливии. Заместитель генсека ООН по миротворческим вопросам Розмари ДиКарло отметила, что приезд послов в страну нужен для поддержки усилий ООН в стране, проведения выборов, а также повышения безопасности и стабильности граждан Ливии.

Делегаты в минувший вторник в Триполи встретились с главой президентского совета Файезом аль-Сарраджем и председателем Госсовета Халедом аль-Мишри.

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Автор: Павел Никифоров
#оон #ливия #африка

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