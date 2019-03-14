ЦБ лишил лицензии РТС-банк

Центробанк отозвал лицензию на проведение операций у тольяттинского РТС-банка, сообщается в приказе на сайте регулятора.

В понедельник на сайте кредитной организации появилось сообщение о приостановке обслуживания по картам Visa. РТС-банк являлся партнером Еврофинанс Моснарбанка. Он занимал 361 место по размеру активов.

В среду, 13 марта Visa и MasterCard приостановили членство Еврофинанс Моснарбанка в системе платежей, что вылилось в блокировку карт Visa и MasterCard в России и за границей. Еврофинанс попал в санкционный список OFAC за связь с нефтяной корпорацией PDVSA из Венесуэлы.

Еврофинанс обещал перейти с Visa на карты «Мир». Организация также перестала проводить платежи в долларах из санкций.