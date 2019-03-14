Американский военный самолет пролетел над Россией

Военный самолет США провел наблюдательный полет над территорией РФ в рамках Договора по открытому небу, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Утром в 06:35 мск Boeing OC-135B Open Skies зафиксирован в зоне действия приемника Читы. Бортовой номер воздушного судна - 61-2670

Данный самолет не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием российских экспертов, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.

Аналогичный полет самолет совершал в среду. Тогда американское воздушное судно было замечено в районе Комсомольска-на-Амуре. Также он был замечен в районе Читы 11 марта. Военные эксперты считают, что в центре внимания американской стороны находится ракетная бригада, развернутая в городе.

Наблюдательный полет с аэродрома Хабаровск (Новый) проводит совместная миссия Вашингтона и Осло в рамках Договора по открытому небу. Российские специалисты контролировали соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.