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7:53   14 Марта 2019
Россия

Американский военный самолет пролетел над Россией

Американский военный самолет пролетел над Россией

Военный самолет США провел наблюдательный полет над территорией РФ в рамках Договора по открытому небу, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Утром в 06:35 мск Boeing OC-135B Open Skies зафиксирован в зоне действия приемника Читы. Бортовой номер воздушного судна - 61-2670

Данный самолет не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием российских экспертов, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.

Аналогичный полет самолет совершал в среду. Тогда американское воздушное судно было замечено в районе Комсомольска-на-Амуре. Также он был замечен в районе Читы 11 марта. Военные эксперты считают, что в центре внимания американской стороны находится ракетная бригада, развернутая в городе.

Наблюдательный полет с аэродрома Хабаровск (Новый) проводит совместная миссия Вашингтона и Осло в рамках Договора по открытому небу. Российские специалисты контролировали соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

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Автор: Олег Королев
#наблюдательный полет #договор об открытом небе #boeing oc-135b

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