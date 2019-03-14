Трамп заявил, что бывший спикер Палаты представителей мешал расследованиям

Американский президент Дональд Трамп заявил, что экс-спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан препятствовал в проведении расследований в отношении политических оппонентов.

В интервью интернет-порталу Breitbart он сообщил, что считали необходимым провести расследования в отношении ряда лиц из числа тех, кто придерживается левых политических взглядов. Трамп считает, что Райн, будучи спикером, затруднял попытки направить указанным людям повестки, предписывающие предоставить информацию. По словам президента США, левые политики «играют жестче», чем правые.

Трамп также заявил, что крупные технологические компании США по большей части выступают в поддержку Демократической партии. В частности, он отметил, что администрация Twitter целенаправленно принимает меры против тех, кто придерживается консервативных взглядов.