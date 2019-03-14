Сирийская Латакия примет беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Сирийская Латакия готова к приему беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», сообщил директор центра для беженцев Башар Лахташмак.

По его словам, в латакийском центре подготовлены 30 комнат на двух этажах, где могут разместиться до пяти сотен человек. Также оборудованы кухня и душ, люди будут обеспечены едой.

Лахташмак отметил, что прием беженцев является задачей государственной важности. По его словам, нужно, чтобы те, кто приехал в Латакию, рассказали другим, что их ожидают на новом месте.

Власти города Латакия предлагают эвакуировать беженцев «Эр-Рукбана» за счет городского бюджета. К границе 55-километровой зоны в сопровождении сирийских военных уже выдвинулись шесть рейсовых автобусов вместимостью по 50 человек.

Около пятидесяти тысяч сирийских граждан находятся в лагере «Эр-Рукбан», окруженном проамериканскими боевиками.