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 Сирийская Латакия примет беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Сирийская Латакия примет беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
7:03   14 Марта 2019
Весь мир

Сирийская Латакия примет беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Сирийская Латакия примет беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Сирийская Латакия готова к приему беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», сообщил директор центра для беженцев Башар Лахташмак.

По его словам, в латакийском центре подготовлены 30 комнат на двух этажах, где могут разместиться до пяти сотен человек. Также оборудованы кухня и душ, люди будут обеспечены едой.

Лахташмак отметил, что прием беженцев является задачей государственной важности. По его словам, нужно, чтобы те, кто приехал в Латакию, рассказали другим, что их ожидают на новом месте.

Власти города Латакия предлагают эвакуировать беженцев «Эр-Рукбана» за счет городского бюджета. К границе 55-километровой зоны в сопровождении сирийских военных уже выдвинулись шесть рейсовых автобусов вместимостью по 50 человек.

Около пятидесяти тысяч сирийских граждан находятся в лагере «Эр-Рукбан», окруженном проамериканскими боевиками.

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Автор: Олег Королев
#сирия #латакия #беженцы #эр-рукбан

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