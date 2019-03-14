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Эквадор намерен покинуть Союз южноамериканских наций

Эквадор намерен покинуть Союз южноамериканских наций

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6:46   14 Марта 2019
Весь мир

Эквадор намерен покинуть Союз южноамериканских наций

Эквадор намерен покинуть Союз южноамериканских наций

Эквадорский президент Ленин Морено заявил, что его страна покинет в скором времени Союз южноамериканских наций (Унасур).

Унасур - политическая и экономическая организация стран Южной Америки. Она была создана в 2004 году на основе двух крупных объединений стран: Южноамериканского общего рынка (Меркосур) и Андского сообщества.

Морено в обращении к соотечественникам отметил, что половина государств-членов объединения ни участвуют в его деятельности, ни вносят какого-либо вклада. По его словам, пост генсека организации остается свободным уже более двух лет.

Агентство Reuters в 2018 году со ссылкой на источники сообщало, что Аргентина, Колумбия, Бразилия, Парагвай, Перу и Чили намерены приостановить свое участие в Унасур. Всего в организацию входят 12 стран, в том числе - Уругвай, Боливия, Венесуэла, Суринам и Гайана. Позже МИД Боливии опроверг эту информацию.

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Автор: Олег Королев
#эквадор #ленин морено #унасур

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