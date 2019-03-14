Власти еще пяти стран приостановили полеты Boeing 737 MAX

Пять стран приняли решение приостановить полеты Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает ТАСС.

В частности, о таком решении сообщила Мексика. В заявлении Главного управления гражданской авиации страны говорится, что эксплуатация самолетов данной модели приостановлена как внутри страны, так и на международных рейсах.

В свою очередь основная панамская авиакомпания Copa Airlines временно ограничила использование самолетов Boeing 737 MAX 9.

Управление гражданской авиации Коста-Рики также посчитало необходимым временно отказаться от использования этой модели самолета., сообщил глава ведомства Гильермо Опе.

Власти Колумбии в среду решили запретить полеты Boeing 737 MAX над национальной территорией. При это отмечается, что ни одна колумбийская авиакомпания не эксплуатирует самолеты B737 MAX-8 и B737 MAX-9.