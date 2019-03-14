Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Заболеваемость раком в России выросла на 14 процентов за последнее десятилетие

Заболеваемость раком в России выросла на 14 процентов за последнее десятилетие

 Один человек стал жертвой ДТП с четыремя автомобилями в Петербурге

Один человек стал жертвой ДТП с четыремя автомобилями в Петербурге
Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

 Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов
Эквадор намерен покинуть Союз южноамериканских наций

Эквадор намерен покинуть Союз южноамериканских наций

 Власти еще пяти стран приостановили полеты Boeing 737 MAX

Власти еще пяти стран приостановили полеты Boeing 737 MAX
Заболеваемость раком в России выросла на 14 процентов за последнее десятилетие

Заболеваемость раком в России выросла на 14 процентов за последнее десятилетие

 Один человек стал жертвой ДТП с четыремя автомобилями в Петербурге

Один человек стал жертвой ДТП с четыремя автомобилями в Петербурге
Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

 Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов
Эквадор намерен покинуть Союз южноамериканских наций

Эквадор намерен покинуть Союз южноамериканских наций

 Власти еще пяти стран приостановили полеты Boeing 737 MAX

Власти еще пяти стран приостановили полеты Boeing 737 MAX
6:22   14 Марта 2019
Весь мир

Власти еще пяти стран приостановили полеты Boeing 737 MAX

Власти еще пяти стран приостановили полеты Boeing 737 MAX

Пять стран приняли решение приостановить полеты Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает ТАСС.

В частности, о таком решении сообщила Мексика. В заявлении Главного управления гражданской авиации страны говорится, что эксплуатация самолетов данной модели приостановлена как внутри страны, так и на международных рейсах.

В свою очередь основная панамская авиакомпания Copa Airlines временно ограничила использование самолетов Boeing 737 MAX 9.

Управление гражданской авиации Коста-Рики также посчитало необходимым временно отказаться от использования этой модели самолета., сообщил глава ведомства Гильермо Опе.

Власти Колумбии в среду решили запретить полеты Boeing 737 MAX над национальной территорией. При это отмечается, что ни одна колумбийская авиакомпания не эксплуатирует самолеты B737 MAX-8 и B737 MAX-9.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#эфиопия #boeing 737 max

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...