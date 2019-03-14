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Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

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6:01   14 Марта 2019
Весь мир

Сорок тысяч бывших боевиков получили амнистию от правительства Сирии

Сорок тысяч бывших боевиков получили амнистию от правительства Сирии

Около 40 тысяч сирийских граждан, состоявших в рядах незаконных вооруженных формирований, получили амнистию от правительства. Об этом сообщается в докладе, представленном директором Организации национального примирения Яной Хаддур.

Благодаря взаимодействию организации с компетентными органами, уже около четырех десятков тысяч человек, причастных к использованию оружия против сирийского государства, урегулировали свой статус и обязались не возвращаться в незаконные вооруженные формирования.

Также он сообщил, что шесть тысяч женщин, находившихся в подконтрольных террористическими группами районах, урегулировали свой статус с правительством Сирии и получили право на безопасную и достойную жизнь.

Организация национального примирения в Сирии напрямую подчиняется премьер-министру страны. Она была сформирована на базе бывшего министерства национального примирения в конце прошлого года.

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Автор: Олег Королев
#сирия #амнистия

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