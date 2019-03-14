США планируют провести испытания запрещенных ДРСМД ракет

США намерены провести в ткущем году испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей давности более 30 лет. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

Собеседники газеты рассказали, что США планируют запустить крылатую ракету радиусом действия около тысячи километров, которая предназначена для установки на кораблях или мобильных комплексах. Также в ноябре ожидаются испытания баллистической ракеты с радиусом действия более трех-четырех тысяч километров.

Один из источников заявил, что новые крылатые ракеты могут быть развернуты в течение 18 месяцев. При этом речи о размещении ракет в Азии и ли Европе пока не идет. В свою очередь баллистические ракеты заступят на дежурство не ранее, чем через пять лет.

Представители Минобороны США отметили, что испытания будут отменены, если Россия и США договорятся о «спасении» ДРСМД до августа.