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5:42   14 Марта 2019
Весь мир

США планируют провести испытания запрещенных ДРСМД ракет

США планируют провести испытания запрещенных ДРСМД ракет

США намерены провести в ткущем году испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей давности более 30 лет. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

Собеседники газеты рассказали, что США планируют запустить крылатую ракету радиусом действия около тысячи километров, которая предназначена для установки на кораблях или мобильных комплексах. Также в ноябре ожидаются испытания баллистической ракеты с радиусом действия более трех-четырех тысяч километров.

Один из источников заявил, что новые крылатые ракеты могут быть развернуты в течение 18 месяцев. При этом речи о размещении ракет в Азии и ли Европе пока не идет. В свою очередь баллистические ракеты заступят на дежурство не ранее, чем через пять лет.

Представители Минобороны США отметили, что испытания будут отменены, если Россия и США договорятся о «спасении» ДРСМД до августа.

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Автор: Олег Королев
#сша #ракетные испытания #дрсмд

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