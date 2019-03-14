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5:24   14 Марта 2019
Весь мир

ОПЕК+ может перенести встречу министров из Австрии в Египет

ОПЕК+ может перенести встречу министров из Австрии в Египет

Внеочередная министерская встреча ОПЕК+ может пройти в Египте, а не Австрии. Об этом сообщил египетский министр нефти и минеральных ресурсов Тарик аль-Мулла на конференции CERAWeek.

По его словам, вопрос о переносе заседания, запланированного на 17-18 апреля, еще не решен. Министр отметил, что для проведения встречи рассматривается сразу несколько стран, в том числе - Египет.

При этом Тарик аль-Мулла отметил, что не исключено, что встреча может состояться на египетской территории в другой раз.

Внеочередная встреча ОПЕК должна пройти в Вене, где размещается штаб-квартира организации. Генсек картеля Мухаммед Баркиндо накануне в ответ на вопрос о переносе встречи в Египет заявил, что планы пока не поменялись.

Египет обладает статусов наблюдателя в ОПЕК, но не входит в состав организации. Также Каир не участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

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Автор: Олег Королев
#египет #австрия #опек

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