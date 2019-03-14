Европейские страны будут страдать из-за разрыва ДРСМД, заявил Антонов

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности пострадает безопасность стран Евросоюза.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале он заявил, что из-за развала договора в первую очередь будет страдать безопасность европейских стран, если американские ракеты будут приглашены на европейский континент.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон второго февраля начнет процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что в случае, если РФ в течение шести месяцев не вернется к «полному и проверяемому соблюдению договора», то он будет расторгнут.

Россия неоднократно заявляла, что следует всем условиям ДРСМД. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что у Москвы также есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора.