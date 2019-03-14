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 Европейские страны будут страдать из-за разрыва ДРСМД, заявил Антонов

Европейские страны будут страдать из-за разрыва ДРСМД, заявил Антонов
Заболеваемость раком в России выросла на 14 процентов за последнее десятилетие

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 Один человек стал жертвой ДТП с четыремя автомобилями в Петербурге

Один человек стал жертвой ДТП с четыремя автомобилями в Петербурге
Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

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 Европейские страны будут страдать из-за разрыва ДРСМД, заявил Антонов

Европейские страны будут страдать из-за разрыва ДРСМД, заявил Антонов
4:59   14 Марта 2019
Весь мир

Европейские страны будут страдать из-за разрыва ДРСМД, заявил Антонов

Европейские страны будут страдать из-за разрыва ДРСМД, заявил Антонов

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности пострадает безопасность стран Евросоюза.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале он заявил, что из-за развала договора в первую очередь будет страдать безопасность европейских стран, если американские ракеты будут приглашены на европейский континент.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон второго февраля начнет процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что в случае, если РФ в течение шести месяцев не вернется к «полному и проверяемому соблюдению договора», то он будет расторгнут.

Россия неоднократно заявляла, что следует всем условиям ДРСМД. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что у Москвы также есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора.

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Автор: Олег Королев
#антонов #дрсмд

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