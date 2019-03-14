КНДР настаивает на поэтапной денуклеаризации в обмен на частичное снятие санкций

Северная Корея призвала руководство США принять предложение Пхеньяна о начале поэтапной денуклеаризации в обмен на частичное снятие международных санкций, сообщает информационный КНДР Uriminzokkiri.

Подчеркивается, что шаги КНДР по денуклеаризации и требование об ответном ослаблении санкций в достаточной степени отражают позицию и требования правительства США. В статье отмечается, что пути лучше не существует.

Авторы материала заявляют, что на встрече главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, завершившейся 28 февраля в Ханое, глава республики продемонстрировал свою решимость выполнить требования мирового сообщества по установлению мира и стабильности на Корейском полуострове.

В материале говорится, что КНДР призывают США принять предложение Пхеньяна о начале поэтапной денуклеаризации с демонтажа ядерного центра в Йонбене. При этом позиция Пхеньяна в отношении полной денуклеаризации остается неизменной.