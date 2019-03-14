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4:19   14 Марта 2019
Весь мир

Трамп запретил полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 в США

Трамп запретил полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 в США

Американский лидер Дональд Трамп распорядился прекратить полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

На брифинге в Белом доме он заявил, что эксплуатация самолетов данной модели, которые находятся сейчас в воздухе, будет прекращена осле их приземления в пункте назначения. По его словам, полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 прекращены до особого распоряжения.

Трамп сообщил, что что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ближайшее время сделает заявление по данному поводу и сообщит подробности.

Накануне корпорация Boeing также рекомендовала Федеральному авиационному агентству США остановить полеты всех самолетов Boeing 737 MAX. При этом компания выразила уверенность в безопасности данной модели.

В среду управление заявило о «некоторых сходствах» в катастрофах Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #boeing 737 max 8

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