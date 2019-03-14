Бразилия прекратила полеты самолетов Boeing 737 MAX

Национальное агентство гражданской авиации Бразилии временно запретило использовать самолеты Boeing 737 MAX 8 для коммерческих авиаперевозок.

Агентство сообщает, что после крушения двух самолетов Boeing 737 MAX 8 из-за сходства этих случаев было принято решение в качестве превентивной меры приостановить коммерческое использование самолетов данной модели бразильскими компаниями.

Отмечается, что запрет будет действовать до принятия мер, который обеспечат безопасность авиационных перевозок.

В минувшее воскресенье утром самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек, разбился около эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

Многие страны ввели временный запрет на эксплуатацию данной модели авиалайнера после авиакатастрофы в Эфиопии. Также ряд государств запретили полеты таких самолетов над своей территорией.