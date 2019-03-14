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3:49   14 Марта 2019
Россия

Заболеваемость раком в России выросла на 14 процентов за последнее десятилетие

Заболеваемость раком в России выросла на 14 процентов за последнее десятилетие

Число онкологических больных в России за последние десять лет возросло на 14 процентов из-за улучшения качества диагностики, сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» и академик РАН Андрей Каприн.

Эксперт сообщил РИА «Новости», что прирост заболеваемости раком связан с тем, что в стране увеличилась продолжительность жизни. Также он отметил, что это связано с улучшением работы диагностического направления онкологической службы.

По словам Каприна, ежегодный прирост онкозаболеваемости составляет 1,5 процента. Он подчеркнул, что данный показатель будет таким же и в 2018 году.

В среду сообщалось, что молекулярные биологи из Пущино и Москвы выяснили, почему перспективный противораковый препарат не работал при борьбе с реальными опухолями и возродили его разработку, объединив с двумя другими лекарствами.

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Автор: Олег Королев
#минздрав рф #рак #онкология #андрей каприн

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