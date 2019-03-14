Пушков прокомментировал решение Boeing о приостановке полетов 737 MAX

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что после рекомендаций авиакомпании Boeing о приостановке полетов Мах 8 и Мах 9, никто из сторонников эксплуатации данных моделей не сможет сделать вид, что ничего не произошло.

После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ряд стран и авиакомпании приостановили полеты данной модели. Компания S7, являющаяся единственным эксплуатантом Boeing 737 MAX 8 в России, приняла решение приостановить использование со среды.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что авиакомпания Boeing сама рекомендовала всем перевозчикам в мире приостановить полеты на Мах 8 и Мах. Он отметил, что с этого момента сторонники данных моделей в России не смогут сделать вид, будто ничего не случилось.

Сенатор подчеркнул, что безопасность должна быть выше доходов компаний.

В воскресенье утром самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. На борту находились 157 человек, в том числе - трое граждан РФ.