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Пушков прокомментировал решение Boeing о приостановке полетов 737 MAX

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3:25   14 Марта 2019
Весь мир

Пушков прокомментировал решение Boeing о приостановке полетов 737 MAX

Пушков прокомментировал решение Boeing о приостановке полетов 737 MAX

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что после рекомендаций авиакомпании Boeing о приостановке полетов Мах 8 и Мах 9, никто из сторонников эксплуатации данных моделей не сможет сделать вид, что ничего не произошло.

После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ряд стран и авиакомпании приостановили полеты данной модели. Компания S7, являющаяся единственным эксплуатантом Boeing 737 MAX 8 в России, приняла решение приостановить использование со среды.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что авиакомпания Boeing сама рекомендовала всем перевозчикам в мире приостановить полеты на Мах 8 и Мах. Он отметил, что с этого момента сторонники данных моделей в России не смогут сделать вид, будто ничего не случилось.

Сенатор подчеркнул, что безопасность должна быть выше доходов компаний.

В воскресенье утром самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. На борту находились 157 человек, в том числе - трое граждан РФ.

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Автор: Олег Королев
#алексей пушков #boeing 737 max 8

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