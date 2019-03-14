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Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

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3:13   14 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

Более половины граждан Молдавии выступают за дружбу с Россией, заявил Додон

После выборов в Молдавии президент страны Игорь Додон заявил, что более половины населения Молдавии по-прежнему настроены на дружбу с Россией.

По итогам прошедших 24 февраля выборов, Партия социалистов Молдавии получила 35 мандатов в парламенте, Демократическая партия  - 30, правый блок ACUM - 26, партия «Шор» - семь. Также прошли три независимых кандидата. Ни одной из партий не хватило голосов для того, чтобы сформировать парламентское большинство, из-за чего появилась необходимость формирования коалиции для создания правительства.

Додон в интервью «Известиям» заявил, что ряд кандидатов-спойлеров отобрали у левого флана более 20 процентов. По словам президента, с учетом этого уровень промолдавского и настроенного на дружбу с Россией электората такой же, что и показывают опросы - более 50 процентов.

По мнению Додона, правые уменьшили свое число в парламенте, поскольку на прошлых выборах их было больше. Молдавский президент уверен, что расклад после выборов не изменился - более половины населения страны по-прежнему выступает за дружбу с Россией .

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Автор: Олег Королев
#выборы #додон #модавия

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