США и Польша проведут переговоры о создании американской военной базы

Варшава и Вашингтон ведут переговоры о размещении постоянного контингента США в Польше, сообщает портал Defense One со ссылкой и.о. помощника главы Пентагона о вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

На данный момент в Польше расквартированы около 4,5 тысяч военных армии США. Они находятся в составе многонациональной батальонной группы и бронетанковой бригады США.

Замминстра обороны США Джон Руд встретился в среду с польскими официальными лицами, в ходе которой обсуждалось создание постоянной базы США на территории страны.

Уилбаргер на слушаниях в комитете палаты представителей США по вооруженным силам заявила, что польской стороне было сделано «серьезное предложение» и уже с текущей недели началась работа над его техническими моментами.

По ее словам, если Польша примет предложение Руда, то выработка соглашения удет передана под ответственность Госдепа. Представитель Пентагона отметила, что подготовка соглашения может занять от шести месяцев до года.