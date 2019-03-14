НАТО считает, что Восточную Европу принудили к подписанию Варшавского договора

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что страны Центральной и Восточной Европы вынудили присоединиться к Организации Варшавского договора.

Во вторник Гетемюллер прибыла в Прагу, где выступила на мероприятии, посвященном двадцатилетию расширения НАТО. Альянс обнародовал полную версию ее речи.

При обращении к представителям Чехии, Венгрии, Польши и Словакии она заявила, что после «десятилетий угнетения» данные страны были полны решимости построить «более свободное и процветающее будущее» для своих граждан. Гетемюллер заявила, что членство в НАТО и ЕС стало важным этапом для данных стран на пути к «светлому будущему».

По ее словам, в то время как страны Центральной и Восточной Европы якобы «заставили присоединиться» к Варшавскому договору, эти же государства добровольно стремились к членству в Североатлантическом альянсе.