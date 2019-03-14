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НАТО считает, что Восточную Европу принудили к подписанию Варшавского договора

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НАТО считает, что Восточную Европу принудили к подписанию Варшавского договора

НАТО считает, что Восточную Европу принудили к подписанию Варшавского договора

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2:21   14 Марта 2019
Весь мир

НАТО считает, что Восточную Европу принудили к подписанию Варшавского договора

НАТО считает, что Восточную Европу принудили к подписанию Варшавского договора

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что страны Центральной и Восточной Европы вынудили присоединиться к Организации Варшавского договора.

Во вторник Гетемюллер прибыла в Прагу, где выступила на мероприятии, посвященном двадцатилетию расширения НАТО. Альянс обнародовал полную версию ее речи.

При обращении к представителям Чехии, Венгрии, Польши и Словакии она заявила, что после «десятилетий угнетения» данные страны были полны решимости построить «более свободное и процветающее будущее» для своих граждан. Гетемюллер заявила, что членство в НАТО и ЕС стало важным этапом для данных стран на пути к «светлому будущему».

По ее словам, в то время как страны Центральной и Восточной Европы якобы «заставили присоединиться» к Варшавскому договору, эти же государства добровольно стремились к членству в Североатлантическом альянсе.

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Автор: Олег Королев
#нато #варшавский договор #гетемюллер

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