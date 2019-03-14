Швеция требует от посла России выслать дипломата, сообщают СМИ

Шведский МИД вызвал посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы страну покинул дипломат, подозреваемый в сборе разведданых.

Представитель министерства Патрик Нильссон подтвердил изданию Dagens Nyheter факт вызова Татаринцева. При этом он не уточнил, что обсуждалось на встрече.

Ранее сообщалось, что полиция безопасности Швеции подозревает, что один из российских дипломатов является сотрудником разведывательной службы. Россиянин якобы связан с задержанным в феврале по подозрению в шпионаже 46-летним шведским подданным, работавшим в сфере высоких технологий. Мужчина свою вину отрицает.

После инцидента, шведские СМИ сообщили, что дипломат якобы покинул страну. Однако, как выяснилось, этого не случилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление шведской полиции безопасности о задержании подозреваемого в шпионаже.