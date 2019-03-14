Сенатор Косачев прокомментировал доклад Госдепа США о нарушении прав человека в Крыму

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал доклад США о нарушении прав человека в Крыму.

Накануне Госдеп вновь обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму. В Вашингтоне заявили о якобы имевших место на полуострове пытках, похищениях и незаконных арестах.

Косачев на своей странице в Facebook написал, что постоянная публикация докладов по ситуации в Крыму призвана сформировать у людей в мире впечатление, что США кто-то уполномочил давать оценки и заботиться о правах человека на всей планете.

По мнению сенатора, на самом деле это является идеологической платформой, служащей оправданием для разного рода санкций и иных мер против нелояльных государств, а также для восхваления своих союзников. Он отметил, что из-за того, что говорить о нелояльности как поводе для атак «неудобно», то тема прав человека больше подходит - ее трудно проверить, однако поверить в нее легко.

Косачев обратил внимание, что американцы редко бывают в Крыму, поэтому творческая фантазия Госдепа на тему полуострова будет принята в Конгрессе.