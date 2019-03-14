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1:21   14 Марта 2019
Россия

Один человек стал жертвой ДТП с четыремя автомобилями в Петербурге

Один человек стал жертвой ДТП с четыремя автомобилями в Петербурге

Один человек погиб и двое пострадали дорожной аварии с участием четырех автомобилей в Петербурге, сообщает региональный главк ГИБДД.

ДТП произошло в 21.30 мск среды на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения.

По данным ГИБДД, водитель машины Honda Civic, двигаясь по проспекту Просвещения, выехал на перекресток на «красный свет», где столкнулся с тремя автомобилями, которые двигались по Светлановскому проспекту: Renault Logan, Hyundai Accent и LADA Vesta.

В результате дорожной аварии 30-летний пассажир Hyundai Accent скончался на месте до приезда «скорой помощи». Водители Hyundai Accent и Honda Civic получили тяжелые травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Девятого марта три женщины пострадали при столкновении тягача с автобусом в Ленинградской области.

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Автор: Олег Королев
#дтп #петербург

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