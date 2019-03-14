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0:57   14 Марта 2019
Весь мир

Пользователи WhatsApp испытывают проблемы в работе мессенджера

Пользователи WhatsApp испытывают проблемы в работе мессенджера

Пользователи мессенджера WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего сбои у популярных интернет-служб.

WhatsApp работает с перебоями с 19.58 мск. По информации портала, пользователям сложно получать и отправлять сообщения (45 процентов), испытывают проблемы с подключением (40 процентов), и не могут войти в мессенджер (13 процентов).

О проблемах с WhatsApp в основном сообщают жители европейских стран (Германии, Испании, Португалии, Бельгии,Швейцарии) и Латинской Америки (Аргентины, Бразилии, Мексики).

Накануне пользователи также сообщили о сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram.

Ранее портал Engadget сообщил, что разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит определять подлинность изображений. На данный момент она пока недоступна.

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Автор: Олег Королев
#facebook #мессенджер #whatsapp

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