Парламент Великобритании подтвердил позицию против Brexit без сделки

Британский парламент окончательно высказался против выхода Великобритании из ЕС без итогового соглашения.

За заявление по данному поводу в палате общин проголосовал 321 депутат, против выступили 278. Поскольку депутаты проголосовали против Brexit без соглашения, то в четверг им предстоит рассмотреть вопрос о переносе даты Brexit на более поздний срок.

После того, как парламентарии накануне отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, она поставила новое голосование с формулировкой, подразумевающей отказ от выхода из Евросоюза 29 марта без соглашения и без плана будущих отношений, а также признание выхода из ЕС без соглашения вариантом по умолчанию.

Перед голосованием по основному заявлению парламентарии приняли поправку к нему, которая исключает Brexit без сделки при любых обстоятельствах.

Принимаемые парламентом поправки не являются для правительства юридически обязательными. Однако, правительство не может по собственной воле исключить выход из ЕС без соглашения, не приостанавливая Brexit.

Позже Мэй предупредила коллег по парламенту, что результат их голосования не означает, что Британия не выйдет из ЕС без соглашения 29 марта.