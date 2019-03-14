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0:20   14 Марта 2019
Весь мир

Штаты пытаются оправдать свои неудачи на Мадагаскаре присутствием русских политологов

Штаты пытаются оправдать свои неудачи на Мадагаскаре присутствием русских политологов

Называющее себя «независимым» медиа «Проект» опубликовало материал, в котором рассказывает о том, как русские якобы повлияли на результат президентских выборов на Мадагаскаре.

Данной публикацией медиа преследует единственную цель – скрыть ошибки и просчеты американских спецслужб и военных, пытавшихся пропихнуть на пост президента Мадагаскара своего ставленника, однако не преуспели в этом. Руководит «независимым» медиа бывший главный редактор телеканала «дождь» и РБК Роман Баданин, сбежавший в США. Там он ускорено прошел в Стэнфордском университете курс обучения и получил гранд на развитие русскоязычного медиа-проекта, при помощи которого планировалось вести антироссийскую пропаганду и продвигать американские интересы – не такое уж и «независимое» оказалось его детище.

Соавтором опубликованного «Проектом» «расследования» оказался Илья Рождественский, бывший сотрудник РБК, откуда он в свое время ушел после того, как не смог убедить редакцию опубликовать выдуманный им материал о «секретной тюрьме» в Московской области. Примерно такого же пошиба оказалось новое расследование Баданина и Рождественского. Одной из их зацепок оказалось то, что некоторые СМИ занимались своим прямым делом – журналисты писали о том, что происходит в мире. «Проект» обратил пристальное внимание на материалы Федерального агентства новостей (ФАН), посвященные выборам в Мадагаскаре, заявив, что их наличие свидетельствует о «российском вмешательстве».

Как отмечают в самом агентстве, руководство которым ряд СМИ приписывает бизнесмену Евгению Пригожину, ФАН освещает разные события по всему миру, и, если исходить из логики «Проекта», опубликованный ранее материал о том, что в Гватемале чуть не упал самолет, указывает, что русские причастны и к этому.

Также Баданин и Рождественский в своем расследовании приводят «свидетельство» анонимного политтехнолога, который якобы участвовал в избирательной кампании на Мадагаскаре. При этом упоминаются еще около десяти источников, однако ни один из них не называется – все остаются анонимными. На основе этих данных авторы расследования пытаются за уши притянуть российское влияние на политическую жизнь Мадагаскара.

На самом же деле, как отмечает ФАН, вмешательство в мадагаскарскую президентскую кампанию как раз оказывали американские государственные служащие и военные, которые всеми силами пытались сделать так, чтобы на выборах победил их кандидат Марк Равалуманану.

Об этом Федеральное агентство новостей сообщило в своем материале еще 9 января 2019 года. В частности, сообщалось, что Госдепартамент США планирует при помощи «своего» президента взять под контроль над природными ресурсами Мадагаскара, передать часть острова американским корпорациям, а в будущем установить контроль и над проходом судов через Мозамбикский пролив. Как удалось установить ФАН, на Мадагаскаре во время выборов находился Американский военнослужащий Абрахам Джеймс, который поддерживал экс-губернатора Миссури Эрика Грейтенса – создателя и главу Некоммерческой организации «Миссия продолжается». Грейтенс собирал под своим крылом ветеранов американских военных компаний, и давал им возможность продолжать привычную работу, но уже в составе Частной военной компании (ЧВК). Сам Абрахам Джеймс – военнослужащий 10-й Горной дивизии, участвовал в учениях в Форте Брэггг, где размещены главные органы оперативного штаба радиоэлектронной борьбы и психологической войны американских вооруженных сил. Там же размещен штаб 4-го полка психологической войны, а также штаб «по связям с населением и гражданской администрацией» 780-й бригады военной разведки.

Штаты пытаются оправдать свои неудачи на Мадагаскаре присутствием русских политологов

Кроме Абрахама Джеймса за попытками повлиять на результаты выборов в Мадагаскаре заметили военнослужащего 780-й бригады военной разведки Мэттью Везерингтона. Его подразделение является частью Киберкомандования Вооруженных сил США и отвечает за проведение диверсий в киберпространстве, и в частности, за создание и распространение фейков в соцсетях.

Штаты пытаются оправдать свои неудачи на Мадагаскаре присутствием русских политологов

Оба они Джеймс и Везерингтон находились на Мадагаскаре с начала лета. Компанию им составляла американский юрист Бетти Лин Уайт и опытный политтехнолог Уильям Алдерсен По версии ФАН все они, каждый на своем поприще, занимались поиском лазеек в местном законодательстве, а также поддерживали американских кандидатов. В частности, Алдерсен организовывал мероприятия, разрабатывал и печатал пропагандистские и рекламные материалы. Кроме того, он проводил встречи с кандидатами в президенты Мадагаскара, передавая им чемодан с деньгами.

Усилия США, однако, успехом не увенчались, и президентские выборы на Мадагаскаре выиграл Андри Раджоэлина. Именно поэтому и появилось сейчас пропагандистское «расследование» «Проекта», которое на деле представляет собой лишь попытку американцев отвлечь внимание общественности от своих собственных неуклюжих действий.

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Автор: Олег Королев
#сша #мадагаскар #выборы в мадагаскаре

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