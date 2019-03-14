Штаты пытаются оправдать свои неудачи на Мадагаскаре присутствием русских политологов

Называющее себя «независимым» медиа «Проект» опубликовало материал, в котором рассказывает о том, как русские якобы повлияли на результат президентских выборов на Мадагаскаре.

Данной публикацией медиа преследует единственную цель – скрыть ошибки и просчеты американских спецслужб и военных, пытавшихся пропихнуть на пост президента Мадагаскара своего ставленника, однако не преуспели в этом. Руководит «независимым» медиа бывший главный редактор телеканала «дождь» и РБК Роман Баданин, сбежавший в США. Там он ускорено прошел в Стэнфордском университете курс обучения и получил гранд на развитие русскоязычного медиа-проекта, при помощи которого планировалось вести антироссийскую пропаганду и продвигать американские интересы – не такое уж и «независимое» оказалось его детище.

Соавтором опубликованного «Проектом» «расследования» оказался Илья Рождественский, бывший сотрудник РБК, откуда он в свое время ушел после того, как не смог убедить редакцию опубликовать выдуманный им материал о «секретной тюрьме» в Московской области. Примерно такого же пошиба оказалось новое расследование Баданина и Рождественского. Одной из их зацепок оказалось то, что некоторые СМИ занимались своим прямым делом – журналисты писали о том, что происходит в мире. «Проект» обратил пристальное внимание на материалы Федерального агентства новостей (ФАН), посвященные выборам в Мадагаскаре, заявив, что их наличие свидетельствует о «российском вмешательстве».

Как отмечают в самом агентстве, руководство которым ряд СМИ приписывает бизнесмену Евгению Пригожину, ФАН освещает разные события по всему миру, и, если исходить из логики «Проекта», опубликованный ранее материал о том, что в Гватемале чуть не упал самолет, указывает, что русские причастны и к этому.

Также Баданин и Рождественский в своем расследовании приводят «свидетельство» анонимного политтехнолога, который якобы участвовал в избирательной кампании на Мадагаскаре. При этом упоминаются еще около десяти источников, однако ни один из них не называется – все остаются анонимными. На основе этих данных авторы расследования пытаются за уши притянуть российское влияние на политическую жизнь Мадагаскара.

На самом же деле, как отмечает ФАН, вмешательство в мадагаскарскую президентскую кампанию как раз оказывали американские государственные служащие и военные, которые всеми силами пытались сделать так, чтобы на выборах победил их кандидат Марк Равалуманану.

Об этом Федеральное агентство новостей сообщило в своем материале еще 9 января 2019 года. В частности, сообщалось, что Госдепартамент США планирует при помощи «своего» президента взять под контроль над природными ресурсами Мадагаскара, передать часть острова американским корпорациям, а в будущем установить контроль и над проходом судов через Мозамбикский пролив. Как удалось установить ФАН, на Мадагаскаре во время выборов находился Американский военнослужащий Абрахам Джеймс, который поддерживал экс-губернатора Миссури Эрика Грейтенса – создателя и главу Некоммерческой организации «Миссия продолжается». Грейтенс собирал под своим крылом ветеранов американских военных компаний, и давал им возможность продолжать привычную работу, но уже в составе Частной военной компании (ЧВК). Сам Абрахам Джеймс – военнослужащий 10-й Горной дивизии, участвовал в учениях в Форте Брэггг, где размещены главные органы оперативного штаба радиоэлектронной борьбы и психологической войны американских вооруженных сил. Там же размещен штаб 4-го полка психологической войны, а также штаб «по связям с населением и гражданской администрацией» 780-й бригады военной разведки.

Кроме Абрахама Джеймса за попытками повлиять на результаты выборов в Мадагаскаре заметили военнослужащего 780-й бригады военной разведки Мэттью Везерингтона. Его подразделение является частью Киберкомандования Вооруженных сил США и отвечает за проведение диверсий в киберпространстве, и в частности, за создание и распространение фейков в соцсетях.

Оба они Джеймс и Везерингтон находились на Мадагаскаре с начала лета. Компанию им составляла американский юрист Бетти Лин Уайт и опытный политтехнолог Уильям Алдерсен По версии ФАН все они, каждый на своем поприще, занимались поиском лазеек в местном законодательстве, а также поддерживали американских кандидатов. В частности, Алдерсен организовывал мероприятия, разрабатывал и печатал пропагандистские и рекламные материалы. Кроме того, он проводил встречи с кандидатами в президенты Мадагаскара, передавая им чемодан с деньгами.

Усилия США, однако, успехом не увенчались, и президентские выборы на Мадагаскаре выиграл Андри Раджоэлина. Именно поэтому и появилось сейчас пропагандистское «расследование» «Проекта», которое на деле представляет собой лишь попытку американцев отвлечь внимание общественности от своих собственных неуклюжих действий.