Трамп сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем

США наблюдают прогресс в переговорах с Китаем по вопросам торговли, однако не собираются формировать события в этом направлении. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что «дела идут очень хорошо».

«Я не тороплюсь, я хочу, чтобы сделка была правильной… Высока вероятность того, что сделка с Китаем будет заключена», — заявил Трамп.

По его словам, торговое соглашение «должно быть хорошим», иначе США «не собираются заключать эту сделку». Договоренности должны предусматривать структурные реформы со стороны Китая, в частности, в сфере прав интеллектуальной собственности.

Трамп добавил, что хотел бы доработать детали соглашения лично с председателем КНР Си Цзиньпином.