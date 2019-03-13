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Трамп опечален ситуацией вокруг Манафорта

Трамп сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем

Трамп сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем
23:00   13 Марта 2019
Весь мир

Трамп сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем

Трамп сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем

США наблюдают прогресс в переговорах с Китаем по вопросам торговли, однако не собираются формировать события в этом направлении. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что «дела идут очень хорошо». 

«Я не тороплюсь, я хочу, чтобы сделка была правильной… Высока вероятность того, что сделка с Китаем будет заключена», — заявил Трамп.

По его словам, торговое соглашение «должно быть хорошим», иначе США «не собираются заключать эту сделку». Договоренности должны предусматривать структурные реформы со стороны Китая, в частности, в сфере прав интеллектуальной собственности. 

Трамп добавил, что хотел бы доработать детали соглашения лично с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #китай #трамп

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