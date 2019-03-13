Трамп опечален ситуацией вокруг Манафорта

Американский лидер Дональд Трамп назвал «печальной» историю вокруг судебных процессов по бывшему руководителю президентского предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом стало известно 13 марта в ходе беседы с журналистами в Белом доме. Трансляция велась американской новостной телекомпанией.

По словам Трампа, он переживает за Манафорта, который успешно работал на Рональда Рейгана (40 президента США).

«Я очень переживаю за него, я думаю, что это очень печальная ситуация», — отметил Трамп.

Он также отметил, что не думал о возможности помиловать бывшего руководителя своего предвыборного штаба.

Трампа аопросили прокомментировать решения судов Америки и предъявление обвинения Манафорту в экономических махинациях для незаконного обогащения. Как сообщает окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, ему инкриминируют мошенническую схему с жилищной ипотекой и оформление незаконных документов для получения миллионов долларов.

Напомним, ране колумбийский суд приговорил Манафорта к 3,5 годам тюрьмы, а александрийский суд — к 3 годам 11 месяцам. Так, в общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 7,5 лет.

Манфорт входил в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года. Затем политик возглавил его в июне, но уже в августе его уволили после обвинения Киева в незаконном обогащении в 2007-2012 годах.