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Трамп опечален ситуацией вокруг Манафорта

Трамп опечален ситуацией вокруг Манафорта

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23:20   13 Марта 2019
Весь мир

Трамп опечален ситуацией вокруг Манафорта

Трамп опечален ситуацией вокруг Манафорта

Американский лидер Дональд Трамп назвал «печальной» историю вокруг судебных процессов по бывшему руководителю президентского предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом стало известно 13 марта в ходе беседы с журналистами в Белом доме. Трансляция велась американской новостной телекомпанией. 

По словам Трампа, он переживает за Манафорта, который успешно работал на Рональда Рейгана (40 президента США). 

«Я очень переживаю за него, я думаю, что это очень печальная ситуация», — отметил Трамп.

Он также отметил, что не думал о возможности помиловать бывшего руководителя своего предвыборного штаба. 

Трампа аопросили прокомментировать решения судов Америки и предъявление обвинения Манафорту в экономических махинациях для незаконного обогащения. Как сообщает окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, ему инкриминируют мошенническую схему с жилищной ипотекой и оформление незаконных документов для получения миллионов долларов. 

Напомним, ране колумбийский суд приговорил Манафорта к 3,5 годам тюрьмы, а александрийский суд — к 3 годам 11 месяцам. Так, в общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 7,5 лет. 

Манфорт входил в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года. Затем политик возглавил его в июне, но уже в августе его уволили после обвинения Киева в незаконном обогащении в 2007-2012 годах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #судебное дело #общество #весь мир #манафорт

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