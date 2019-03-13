Слуцкий назвал анекдотом желание США запретить признавать Крым российским

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал анекдотом отказ Вашингтона признать на законодательном уровне российский суверенитет над Крымом.

«Все это кажется фантасмагорией. Это не соответствует нормам и принципам международного права и даже национальному праву Соединенных Штатов», — заявил он.

Депутат обратил внимание, что США на сегодняшний день являются единственным государством, которое на законодательном уровне позволяет себе, и регулярно это делает, вмешиваться в конституционный строй других стран. Они диктуют однополярный миропорядок, однако этого не произойдет, подчеркнул Слуцкий.

Ранее Палата представителей США одобрила проект закона, который запрещает Белому дому признавать «де-юре или де-факто» российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.