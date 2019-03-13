Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Google вводит новую функцию по поиску вакансий

Google вводит новую функцию по поиску вакансий

РАН и НАК США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

РАН и НАК США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики
Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

 Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране
Трамп опечален ситуацией вокруг Манафорта

Трамп опечален ситуацией вокруг Манафорта

Трамп сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем

Трамп сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем
Google вводит новую функцию по поиску вакансий

Google вводит новую функцию по поиску вакансий

РАН и НАК США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

РАН и НАК США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики
Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

 Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране
Трамп опечален ситуацией вокруг Манафорта

Трамп опечален ситуацией вокруг Манафорта

Трамп сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем

Трамп сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем
22:25   13 Марта 2019
Россия

Google вводит новую функцию по поиску вакансий

Google вводит новую функцию по поиску вакансий

Компания Google запускает в России нововведение по поиску вакансий, которое позволит найти предложения от работодателей через поисковые запросы в интернете. О новой функции стало известно 13 марта от пресс-службы компании. 

В сообщении отмечается, что с сегодняшнего дня, запрашивая в поисковике «работа рядом» или «вакансия повара» перед пользователями появится интерфейс, который позволит просматривать вакансии с разных интернет-источников, которые соответствуют требованиям пользователей.

Соискатели узнают заработную плату, рейтинг потенциального работодателя, почитают о нем отзывы и получат информацию о способах отклика на предложение. 

Пользователи смогут найти работодателей по геолокации, а приложение Google Карты рассчитает время дороги от работы до дома. 

Известно, что сервер создан совместно с компаниями по подбору персонала. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#google #вакансии #гугл #новая функция #поиск вакансий

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...