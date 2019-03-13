Google вводит новую функцию по поиску вакансий

Компания Google запускает в России нововведение по поиску вакансий, которое позволит найти предложения от работодателей через поисковые запросы в интернете. О новой функции стало известно 13 марта от пресс-службы компании.

Ура! Теперь ты можешь загуглить работу мечты. Мы запустили новую функцию в Google Поиске. Набери «вакансии рядом» и перед тобой появятся объявления с разных сайтов, например, @superjob_ru, @hh_ru, @gorodrabot. Читай подробности здесь https://t.co/LrVO5wwXsG.#Google_Поиск pic.twitter.com/tCdKLRN0zd — Google Россия (@GoogleRussia) March 13, 2019

В сообщении отмечается, что с сегодняшнего дня, запрашивая в поисковике «работа рядом» или «вакансия повара» перед пользователями появится интерфейс, который позволит просматривать вакансии с разных интернет-источников, которые соответствуют требованиям пользователей.

Соискатели узнают заработную плату, рейтинг потенциального работодателя, почитают о нем отзывы и получат информацию о способах отклика на предложение.

Пользователи смогут найти работодателей по геолокации, а приложение Google Карты рассчитает время дороги от работы до дома.

Известно, что сервер создан совместно с компаниями по подбору персонала.