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22:18   13 Марта 2019
Весь мир

США приостановили полеты Boeing 737 MAX

США приостановили полеты Boeing 737 MAX

Американский лидер Дональд Трамп распорядился немедленно прекратить полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 Max 8 и Max 9 из-за катастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта.

Он заявил, что полеты будут прекращены до особого распоряжения. Эксплуатация самолетов этих моделей, которые сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения.

Федеральное управление гражданской авиации США в скором времени сделает заявление по этому поводу и сообщит подробности.

Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 со 157 людьми на борту рухнул 10 марта рядом с эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — граждане 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за последние пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

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Автор: Виктория Разумовская

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